AGENDA · Agnos
Fêtes d’Agnos Agnos
dimanche 16 août 2026 · Agnos
Informations pratiques
Agnos
Fêtes d’Agnos
Agnos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 14:00:00
fin : 2026-08-16 22:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Le comité des fêtes d’Agnos vous invite aux fêtes du village ce week-end.
En ce dernier jour, à 14h tournoi de pétanque en doublette, 14h jeux pour enfants et 20h bodéga pour la fermeture. .
Agnos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 50 25 69
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English : Fêtes d’Agnos
L’événement Fêtes d’Agnos Agnos a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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