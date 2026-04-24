Fêtes d’Arudy Arudy
Fêtes d’Arudy Arudy dimanche 7 juin 2026.
Arudy
Fêtes d’Arudy
Place de l’Hôtel de ville Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 12:00:00
fin : 2026-06-07 02:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Programme 2026 à venir
Pour info celui de 2025
12h Levé du drapeau avec dépôt de gerbe au monument aux morts
12h30 Apéritif servi par les membres du Comité des fêtes, animé par une banda.
– Des groupes de chants traditionnels seront là pour animer l’apéritif
– Grande fête foraine sur la place du Foirail
– Plusieurs points bar sur la place pour vous rafraîchir
15h30 Concert du groupe Csympadetcool
18h Concert du groupe Heptagone
22h 2h Bal animé par le Podium Mix and Moove
23h Feu d’artifice .
Place de l’Hôtel de ville Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 62 39 comitefetesdarudy@gmail.com
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English : Fêtes d’Arudy
L’événement Fêtes d’Arudy Arudy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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