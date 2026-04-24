Arudy

Fêtes d’Arudy

Place de l’Hôtel de ville Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 12:00:00

fin : 2026-06-07 02:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Programme 2026 à venir

Pour info celui de 2025

12h Levé du drapeau avec dépôt de gerbe au monument aux morts

12h30 Apéritif servi par les membres du Comité des fêtes, animé par une banda.

– Des groupes de chants traditionnels seront là pour animer l’apéritif

– Grande fête foraine sur la place du Foirail

– Plusieurs points bar sur la place pour vous rafraîchir

15h30 Concert du groupe Csympadetcool

18h Concert du groupe Heptagone

22h 2h Bal animé par le Podium Mix and Moove

23h Feu d’artifice .

Place de l’Hôtel de ville Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 62 39 comitefetesdarudy@gmail.com

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English : Fêtes d’Arudy

L’événement Fêtes d’Arudy Arudy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées