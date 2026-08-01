Fêtes de Bardos Place du village Bardos

Informations pratiques

Bardos

Fêtes de Bardos

Place du village Bourg Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Animations, repas et soirées ouvert à tous.

10h30 Messe de l’Assomption Animée par Louis HARDITS de Came

Apéritif des Villageois et Repas dans les restaurants

12h00 Bardozen Kantuz

15h30 Pelote à main nue au Fronton. Levé de rideau par l’école de pelote puis partie de professionnels

16h00 Jeux gonflables Anim’aktion et Goûter offert par le comité

à partir de 18h00 Danses Basques sur la Place. Spectacle avec Lagunekin puis Concours de Fandangos

19h00 Soirée Vin et Tapas animée par Sutargi Erromeria

23h00 Concert de Maskak

01h00 Podium Mix-Live .

Place du village Bourg Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

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English : Fêtes de Bardos

L’événement Fêtes de Bardos Bardos a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Pays Basque