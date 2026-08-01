Fêtes de Bardos Place du village Bardos
samedi 15 août 2026 · Place du village · Bardos
Informations pratiques
Bardos
Fêtes de Bardos
Place du village Bourg Bardos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Animations, repas et soirées ouvert à tous.
10h30 Messe de l’Assomption Animée par Louis HARDITS de Came
Apéritif des Villageois et Repas dans les restaurants
12h00 Bardozen Kantuz
15h30 Pelote à main nue au Fronton. Levé de rideau par l’école de pelote puis partie de professionnels
16h00 Jeux gonflables Anim’aktion et Goûter offert par le comité
à partir de 18h00 Danses Basques sur la Place. Spectacle avec Lagunekin puis Concours de Fandangos
19h00 Soirée Vin et Tapas animée par Sutargi Erromeria
23h00 Concert de Maskak
01h00 Podium Mix-Live .
Place du village Bourg Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
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English : Fêtes de Bardos
L’événement Fêtes de Bardos Bardos a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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