AGENDA · Urrugne
Fêtes de Béhobie Urrugne
jeudi 23 juillet 2026 · Urrugne
Informations pratiques
Urrugne
Fêtes de Béhobie
Quartier Béhobie Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Fêtes locales du quartier Béhobie.
Tournoi de mus au bar Xaia. .
Quartier Béhobie Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
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English : Fêtes de Béhobie
L’événement Fêtes de Béhobie Urrugne a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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