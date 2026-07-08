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AGENDA · Urrugne

Fêtes de Béhobie Urrugne

jeudi 23 juillet 2026 · Urrugne

Fêtes de Béhobie Urrugne

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Quartier Béhobie
Ville
64122 Urrugne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Urrugne

Fêtes de Béhobie

Quartier Béhobie Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Fêtes locales du quartier Béhobie.
Tournoi de mus au bar Xaia.   .

Quartier Béhobie Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 

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English : Fêtes de Béhobie

L’événement Fêtes de Béhobie Urrugne a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque

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