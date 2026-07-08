Informations pratiques

Urrugne

Fêtes de Béhobie

Quartier Béhobie Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Fêtes locales du quartier Béhobie.

Tournoi de mus au bar Xaia. .

Quartier Béhobie Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes de Béhobie

L’événement Fêtes de Béhobie Urrugne a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque