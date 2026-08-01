Fêtes de Bénéjacq 2026 Soirée Les petits Gourmands Impasse Camors Bénéjacq
jeudi 13 août 2026 · Impasse Camors · Bénéjacq
Informations pratiques
Bénéjacq
Fêtes de Bénéjacq 2026 Soirée Les petits Gourmands
Impasse Camors ESPACE MADAUNE Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Pour bien débuter les fêtes de Bénéjacq qui auront lieu du 13 au 16 août, venez participer à la Soirée “les Petits Gourmands”.
Repas sur réservation au 06 77 32 10 43. .
Impasse Camors ESPACE MADAUNE Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 3 35 59 61 01
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English : Fêtes de Bénéjacq 2026 Soirée Les petits Gourmands
L’événement Fêtes de Bénéjacq 2026 Soirée Les petits Gourmands Bénéjacq a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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