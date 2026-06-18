FETES DE BROCAS et Passage Tour de France Cercle de travailleurs de BROCAS Brocas jeudi 2 juillet 2026.

Brocas

FETES DE BROCAS et Passage Tour de France

Cercle de travailleurs de BROCAS 619 rue des forgerons Brocas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 12:00:00

fin : 2026-07-10 15:00:00

Date(s) :

2026-07-02

A l’occasion des Fêtes locales, le Cercle de BROCAS vous invite à partager des moments de convivialité au rythme des Bandas. Ambiance chaleureuse, musique entraînante et bonne humeur seront au rendez- vous pour faire vivre l’esprit de la fête et rassembler toutes les générations.

Venez nombreux célébrer ensemble la FÊTE et le passage du Tour de France le 10/07/2026 au son des BANDAS . .

Cercle de travailleurs de BROCAS 619 rue des forgerons Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 42 41 brocas.cercle@laposte.net

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English : FETES DE BROCAS et Passage Tour de France

L’événement FETES DE BROCAS et Passage Tour de France Brocas a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cœur Haute Lande