Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FETES DE BROCAS et Passage Tour de France Cercle de travailleurs de BROCAS Brocas

FETES DE BROCAS et Passage Tour de France Cercle de travailleurs de BROCAS Brocas

FETES DE BROCAS et Passage Tour de France Cercle de travailleurs de BROCAS Brocas jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Cercle de travailleurs de BROCAS

Adresse : 619 rue des forgerons

Ville : 40420 Brocas

Département : Landes

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Brocas

FETES DE BROCAS et Passage Tour de France

Cercle de travailleurs de BROCAS 619 rue des forgerons Brocas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 12:00:00
fin : 2026-07-10 15:00:00

Date(s) :
2026-07-02

A l’occasion des Fêtes locales, le Cercle de BROCAS vous invite à partager des moments de convivialité au rythme des Bandas. Ambiance chaleureuse, musique entraînante et bonne humeur seront au rendez- vous pour faire vivre l’esprit de la fête et rassembler toutes les générations.
Venez nombreux célébrer ensemble la FÊTE et le passage du Tour de France le 10/07/2026 au son des BANDAS .   .

Cercle de travailleurs de BROCAS 619 rue des forgerons Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 42 41  brocas.cercle@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FETES DE BROCAS et Passage Tour de France

L’événement FETES DE BROCAS et Passage Tour de France Brocas a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cœur Haute Lande

À voir aussi à Brocas (Landes)