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LOTO BINGO Brocas

LOTO BINGO Brocas

LOTO BINGO Brocas jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : SALLE DU MAÎTRE DE FORGE

Ville : 40420 Brocas

Département : Landes

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Brocas

LOTO BINGO

SALLE DU MAÎTRE DE FORGE Brocas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-07-02 23:45:00

Date(s) :
2026-07-02

Loto bingo avec 2500 de lots en carte cadeau.
le suivi du jeu sur tablette ou tèlèphone interdit.
Plaques acceptées   .

SALLE DU MAÎTRE DE FORGE Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 85 09 44  jg.lagassat@hotmail.fr

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English : LOTO BINGO

L’événement LOTO BINGO Brocas a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cœur Haute Lande

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