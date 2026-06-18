Brocas

LOTO BINGO

SALLE DU MAÎTRE DE FORGE Brocas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:30:00

fin : 2026-07-02 23:45:00

Date(s) :

2026-07-02

Loto bingo avec 2500 de lots en carte cadeau.

le suivi du jeu sur tablette ou tèlèphone interdit.

Plaques acceptées .

SALLE DU MAÎTRE DE FORGE Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 85 09 44 jg.lagassat@hotmail.fr

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English : LOTO BINGO

L’événement LOTO BINGO Brocas a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cœur Haute Lande