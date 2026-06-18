LOTO BINGO Brocas
LOTO BINGO Brocas jeudi 2 juillet 2026.
Brocas
LOTO BINGO
SALLE DU MAÎTRE DE FORGE Brocas Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-07-02 23:45:00
Date(s) :
2026-07-02
Loto bingo avec 2500 de lots en carte cadeau.
le suivi du jeu sur tablette ou tèlèphone interdit.
Plaques acceptées .
SALLE DU MAÎTRE DE FORGE Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 85 09 44 jg.lagassat@hotmail.fr
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English : LOTO BINGO
L’événement LOTO BINGO Brocas a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cœur Haute Lande