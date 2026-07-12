Fêtes de Cambo Kanboko bestak Cambo-les-Bains
lundi 10 août 2026 · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Fêtes de Cambo Kanboko bestak
Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Braderie, toute la journée, dans les rues et chez les commerçants
Au Trinquet 17: 15, lever de rideau avec les espoirs locaux. 18h, Finale de main nue
Devant le Central 19: 00, mutxiko et spectacle de danse
Au Gaztetxe, à partir de 21:30 , soirée déguisée WESTERN avec concerts.
GURI 5
BISAIAK
UTXARANGA .
Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25
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English : Fêtes de Cambo Kanboko bestak
L’événement Fêtes de Cambo Kanboko bestak Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Cambo les Bains
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