Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Fêtes de Cambo Kanboko bestak

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Braderie, toute la journée, dans les rues et chez les commerçants

Au Trinquet 17: 15, lever de rideau avec les espoirs locaux. 18h, Finale de main nue

Devant le Central 19: 00, mutxiko et spectacle de danse

Au Gaztetxe, à partir de 21:30 , soirée déguisée WESTERN avec concerts.

GURI 5

BISAIAK

UTXARANGA .

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

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English : Fêtes de Cambo Kanboko bestak

L’événement Fêtes de Cambo Kanboko bestak Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Cambo les Bains