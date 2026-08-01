Fêtes de Castetnau-Camblong Castetnau-Camblong
samedi 15 août 2026 · Castetnau-Camblong
Informations pratiques
Castetnau-Camblong
Fêtes de Castetnau-Camblong
Salle des fêtes Castetnau-Camblong Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Pour le troisième jour des fêtes du village, le comité vous invite à
14h30 concours de pétanque réservé aux villageois
15h30 jeux divers pour les enfants, parcours du combattant
20h30 tournoi de belote, nombreux lots et bons d’achats locaux .
Salle des fêtes Castetnau-Camblong 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 02 08 92
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English : Fêtes de Castetnau-Camblong
L’événement Fêtes de Castetnau-Camblong Castetnau-Camblong a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Béarn des Gaves
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