Fêtes de Claracq Claracq
samedi 22 août 2026 · Claracq
Informations pratiques
Claracq
Fêtes de Claracq
Salle des fêtes Claracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 12:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
12h peña des anciens du comité. 14h concours de pétanque. 18h A hum de Claracq 10ème édition. Marche 6km, course et Run & Bike de 10 km. 21h marché fermier. 23h30/4h bal animé par le podium Système D. .
Salle des fêtes Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 28 69 59
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English : Fêtes de Claracq
L’événement Fêtes de Claracq Claracq a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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