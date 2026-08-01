Informations pratiques

Claracq

Fêtes de Claracq

Salle des fêtes Claracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 12:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

12h peña des anciens du comité. 14h concours de pétanque. 18h A hum de Claracq 10ème édition. Marche 6km, course et Run & Bike de 10 km. 21h marché fermier. 23h30/4h bal animé par le podium Système D. .

Salle des fêtes Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 28 69 59

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English : Fêtes de Claracq

L’événement Fêtes de Claracq Claracq a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran