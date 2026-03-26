Atelier mosaïque romaine, au Musée gallo-romain Route du Château Claracq
Atelier mosaïque romaine, au Musée gallo-romain Route du Château Claracq mardi 7 avril 2026.
Atelier mosaïque romaine, au Musée gallo-romain
Route du Château Musée gallo-romain Claracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Atelier mosaïque romaine sur réservation, dès 6 ans. .
Route du Château Musée gallo-romain Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69 musee@cclb64.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier mosaïque romaine, au Musée gallo-romain
L’événement Atelier mosaïque romaine, au Musée gallo-romain Claracq a été mis à jour le 2026-03-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Claracq (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier médaillon en argile, au musée gallo-romain Route du Château Claracq 8 avril 2026
- Atelier initiation archéologie, au musée gallo-romain Route du Château Claracq 14 avril 2026
- Chasse au trésor, au musée gallo-romain Route du Château Claracq 15 avril 2026
- Atelier poterie au colombin, au musée gallo-romain Route du Château Claracq 17 avril 2026
- Atelier frappe de monnaie, au musée gallo-romain Route du Château Claracq 22 avril 2026