Atelier mosaïque romaine, au Musée gallo-romain Route du Château Claracq

Atelier mosaïque romaine

Atelier mosaïque romaine, au Musée gallo-romain Route du Château Claracq mardi 7 avril 2026.

Atelier mosaïque romaine, au Musée gallo-romain

Route du Château Musée gallo-romain Claracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07

Date(s) :
2026-04-07

Atelier mosaïque romaine sur réservation, dès 6 ans.   .

Route du Château Musée gallo-romain Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69  musee@cclb64.fr

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English : Atelier mosaïque romaine, au Musée gallo-romain

L’événement Atelier mosaïque romaine, au Musée gallo-romain Claracq a été mis à jour le 2026-03-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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