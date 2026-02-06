Atelier cheval à roulettes en argile, au musée gallo-romain Route du Château Claracq

Atelier cheval à roulettes en argile, au musée gallo-romain

Route du Château Musée gallo-romain Claracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Atelier fabrication d’un cheval à roulettes en argile. Très prisée pour la fabrication de jouets durant l’Antiquité, l’argile constituait souvent le matériau phare. Sur réservation, dès 6 ans. .

Route du Château Musée gallo-romain Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69 musee@cclb64.fr

