Informations pratiques

Gabarret

Fêtes de Gabarret

Gabarret Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-24

Ce sont 5 jours (et 5 nuits) de Fête qui vous attendent à Gabarret. Initiations aux arts taurins et au tir à l’arc, corso fleuri, pétanque, quilles, randonnée, courses de chevaux, championnat de lancer de béret, courses landaises, gros repas et musiques à tout va !

Ce sont 5 jours (et 5 nuits) de Fête qui vous attendent à Gabarret

Vendredi Remise des clés (19h) & Repas du comité des fêtes (20h30)

Samedi Concours de pêche (8h-12h), Initiation aux arts taurins (10h30), Taurillons & cocardes (11h30), Grand combat de catch (12h), Apéro & repas de la Pena Alegria (13h), Tir à l’arc (14h-17h), Concours de pétanque (14h), Repas (20h), Animation de rues (20h30), Corso fleuri (22h), Bal (23h)

Dimanche Randonnée (8h), Messe en musique (11h), Vin d’honneur (12h), Bodega des pompiers (13h), Course landaise (17h), Repas moules-frites (20h), Toro de fuego & Feu d’artifices (23h)

Lundi Repas aux escargots (12h30), Courses de chevaux (14h), Concours de quilles de 5 (16h), Soirée braséro (19h) & Course landaise (21h30)

Mardi Tournoi de lancer de béret (10h), Apéritif (12h), Repas tête de veau (13h), Les vacheries du GAS (17h), Repas de la musique (20h30) .

Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 90 27

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English : Fêtes de Gabarret

5 days (and 5 nights) of festivities await you in Gabarret. Initiations to bullfighting and archery, corso fleuri, pétanque, bowling, hiking, horse races, beret-throwing championships, Landes races, big meals and music galore!

L’événement Fêtes de Gabarret Gabarret a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Landes d’Armagnac