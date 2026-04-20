Rion-des-Landes

Fêtes de la Gare

Rion-des-Landes Landes

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-22

Vivez 4 jours de fête ! Vendredi belote et concert. Samedi marche, pétanque, jeux d’arènes, repas animé et grand spectacle. Dimanche ferme pédagogique, pelote basque, tremplin rock et soirée paëlla. Lundi jeux sportifs pour tous. Un beau programme riche en convivialité !

VENDREDI 22 mai

19h30 Repas au Marco Paulo

20h30 Concours de Belote

22h Concert du groupe Creepy Mojo

SAMEDI 23 mai

9h Café d’accueil des marcheurs

9h30 Départ de la marche

12h Repas chez Marco Paulo

14h30 Concours de Pétanque local

17h30 Jeux d’arènes

19h Plantation du Mai de la classe

19h30 Démonstration de HIP-HOP

20h Repas animé par Lous d’où Perchigat

21h Élection de la Reine et du Roi des Fêtes

21h30 Spectacle Alegria

DIMANCHE 24 mai

10h Bus des possibles

10h Buvette de l’Écolieu Jeannot

11h Ferme Pédagogique

12h Repas chez Marco Paulo et FOOD TRUCK

14h30 Jeux interclasses

14h30 Concours de Pétanque en doublette

16h PALA

18h Chistera

19h Buvette des associations

19h Tremplin rock musical

20h Repas Paëlla

LUNDI 25 mai

10h Jeux sportifs

13h Restauration Rapide et Buvette

15h Jeux pour petits et grands .

Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

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English : Fêtes de la Gare

Enjoy 4 days of festivities! Friday: belote and concert. Saturday: walking, pétanque, arena games, lively meal and big show. Sunday: educational farm, pelote basque, rock contest and paëlla evening. Monday: sports games for all. A great program full of conviviality!

L’événement Fêtes de la Gare Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Tartas