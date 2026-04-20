Fêtes de la Gare Rion-des-Landes
Fêtes de la Gare Rion-des-Landes vendredi 22 mai 2026.
Rion-des-Landes
Fêtes de la Gare
Rion-des-Landes Landes
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-22
Vivez 4 jours de fête ! Vendredi belote et concert. Samedi marche, pétanque, jeux d’arènes, repas animé et grand spectacle. Dimanche ferme pédagogique, pelote basque, tremplin rock et soirée paëlla. Lundi jeux sportifs pour tous. Un beau programme riche en convivialité !
VENDREDI 22 mai
19h30 Repas au Marco Paulo
20h30 Concours de Belote
22h Concert du groupe Creepy Mojo
SAMEDI 23 mai
9h Café d’accueil des marcheurs
9h30 Départ de la marche
12h Repas chez Marco Paulo
14h30 Concours de Pétanque local
17h30 Jeux d’arènes
19h Plantation du Mai de la classe
19h30 Démonstration de HIP-HOP
20h Repas animé par Lous d’où Perchigat
21h Élection de la Reine et du Roi des Fêtes
21h30 Spectacle Alegria
DIMANCHE 24 mai
10h Bus des possibles
10h Buvette de l’Écolieu Jeannot
11h Ferme Pédagogique
12h Repas chez Marco Paulo et FOOD TRUCK
14h30 Jeux interclasses
14h30 Concours de Pétanque en doublette
16h PALA
18h Chistera
19h Buvette des associations
19h Tremplin rock musical
20h Repas Paëlla
LUNDI 25 mai
10h Jeux sportifs
13h Restauration Rapide et Buvette
15h Jeux pour petits et grands .
Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98
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English : Fêtes de la Gare
Enjoy 4 days of festivities! Friday: belote and concert. Saturday: walking, pétanque, arena games, lively meal and big show. Sunday: educational farm, pelote basque, rock contest and paëlla evening. Monday: sports games for all. A great program full of conviviality!
L’événement Fêtes de la Gare Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Tartas
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