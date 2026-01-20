Fêtes de la Saint Jean à Bazas Bazas

Fêtes de la Saint Jean à Bazas

Place de la Cathédrale Bazas Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-23

Traditionnellement les Bazadais fêtent en juin le Saint Patron de leur cité depuis les temps les plus anciens de la chrétienté. La fête débute par la cérémonie d’hommage au taureau, au cours de laquelle les maîtres bouchers de la ville offraient jadis un taureau à l’évêque et par la suite aux jurats de la ville. Cette cérémonie, haute en couleurs et musiques, est reconstituée de nos jours sur la place de la Cathédrale le 23 juin. Elle est suivie par des feux de Saint-Jean dressés devant la cathédrale et cérémonieusement embrasés.

Toutes les animations sont gratuites, fête foraine toute la semaine sur les allées Saint Sauveur. .

Place de la Cathédrale Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 25 84 contact@lagirondedusud.com

