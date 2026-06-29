Fêtes de Labouheyre Place de la Mairie Labouheyre Labouheyre

vendredi 18 septembre 2026 · Place de la Mairie Labouheyre · Labouheyre

Informations pratiques

Labouheyre

Fêtes de Labouheyre

Place de la Mairie Labouheyre 137 rue des Ombreyres Labouheyre Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-21 03:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Dans une volonté affirmée de valoriser et de transmettre le patrimoine culturel local, le Comité

des Fêtes de Labouheyre organise, à l’occasion des fêtes locales de 2026, un week-end entièrement

consacré aux traditions landaises. .

Place de la Mairie Labouheyre 137 rue des Ombreyres Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 08 68 85 comite40210@gmail.com

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English : Fêtes de Labouheyre

L’événement Fêtes de Labouheyre Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Cœur Haute Lande