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AGENDA · Labouheyre

Fêtes de Labouheyre Place de la Mairie Labouheyre Labouheyre

vendredi 18 septembre 2026 · Place de la Mairie Labouheyre · Labouheyre

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Place de la Mairie Labouheyre
Adresse
137 rue des Ombreyres
Ville
40210 Labouheyre
Département
Landes
Tarif

Labouheyre

Fêtes de Labouheyre

Place de la Mairie Labouheyre 137 rue des Ombreyres Labouheyre Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-21 03:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Dans une volonté affirmée de valoriser et de transmettre le patrimoine culturel local, le Comité
des Fêtes de Labouheyre organise, à l’occasion des fêtes locales de 2026, un week-end entièrement
consacré aux traditions landaises.   .

Place de la Mairie Labouheyre 137 rue des Ombreyres Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 08 68 85  comite40210@gmail.com

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English : Fêtes de Labouheyre

L’événement Fêtes de Labouheyre Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Cœur Haute Lande

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