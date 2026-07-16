Fêtes de l’Ostra, Fêtes de l’Ostra, Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Fêtes de l’Ostra Samedi 17 octobre, 10h00 Fêtes de l’Ostra Charente-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T23:59:00+02:00

Un rendez-vous incontournable autour de l’huître Marennes-Oléron

Chaque année, les Fêtes de l’Ostra célèbrent l’un des trésors gastronomiques de la façade atlantique : l’huître Marennes-Oléron. Dans le cadre authentique du port de Marennes et de ses paysages ostréicoles, cet événement festif invite le public à découvrir les saveurs marines, les savoir-faire des producteurs et l’univers unique du premier bassin ostréicole de France.

Une immersion au cœur du patrimoine ostréicole

Pendant deux jours, ostréiculteurs, chefs cuisiniers et passionnés du terroir partagent leur passion autour d’un programme riche en découvertes. Entre dégustations commentées, démonstrations culinaires et rencontres avec les producteurs, les visiteurs plongent dans l’histoire et les traditions qui font la renommée de l’huître Marennes-Oléron.

Les parcours guidés à travers les claires et les parcs ostréicoles permettent de mieux comprendre les étapes d’élevage et d’affinage qui confèrent à cette huître son goût si caractéristique.

Saveurs, savoir-faire et convivialité

Tout au long de l’événement, des chefs mettent à l’honneur l’huître Marennes-Oléron à travers des recettes créatives et des accords gourmands valorisant les produits du territoire. Des ateliers d’ouverture d’huîtres et des animations pédagogiques permettent également aux petits comme aux grands de découvrir les gestes du métier et les richesses de l’écosystème marin.

Une ambiance festive au bord de l’eau

À la tombée du jour, les cabanes ostréicoles, les appontements et les marais se parent de lumières pour offrir un décor exceptionnel.

Concerts gratuits, animations musicales et espaces de dégustation prolongent l’expérience dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, entre terre et mer.

Pourquoi participer aux Fêtes de l’Ostra ?

Découvrir l’huître Marennes-Oléron et son savoir-faire unique.

Rencontrer les ostréiculteurs et les acteurs de la filière.

Participer à des dégustations et démonstrations culinaires.

Explorer les parcs ostréicoles et les paysages du bassin.

Profiter d’une ambiance festive et familiale au cœur d’un site d’exception.

Informations pratiques :

Port de Marennes et sites ostréicoles

Accès libre et gratuit

Dégustations proposées sur place (payantes selon les stands)

Parking gratuit à proximité

Fêtes de l’Ostra Port de Marennes, 17320 Marennes-Hiers-Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Marennes Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/leshuitresmarennesoleron/?hl=fr »}]

Les Fêtes de l’Ostra reviennent pour une 3ème édition ! Au programme : rencontres, dégustations, cuisine, musique et immersion dans les claires

Groupement Qualité Huîtres Marennes Oléron (GQHMO)