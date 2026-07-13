Informations pratiques

Montagnac-sur-Auvignon

Fêtes de Montagnac-sur-Auvignon

Montagnac-sur-Auvignon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Concours de belote et de pétanque, marché gourmand en musique, repas et feu d’artifice (date à préciser). .

Montagnac-sur-Auvignon 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 11 68

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English : Fêtes de Montagnac-sur-Auvignon

L’événement Fêtes de Montagnac-sur-Auvignon Montagnac-sur-Auvignon a été mis à jour le 2026-07-13 par OT de l’Albret