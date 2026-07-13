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AGENDA · Montagnac-sur-Auvignon

Fêtes de Montagnac-sur-Auvignon Montagnac-sur-Auvignon

vendredi 21 août 2026 · Montagnac-sur-Auvignon

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Ville
47600 Montagnac-sur-Auvignon
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Montagnac-sur-Auvignon

Fêtes de Montagnac-sur-Auvignon

Montagnac-sur-Auvignon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-21

Concours de belote et de pétanque, marché gourmand en musique, repas et feu d’artifice (date à préciser).   .

Montagnac-sur-Auvignon 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 11 68 

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English : Fêtes de Montagnac-sur-Auvignon

L’événement Fêtes de Montagnac-sur-Auvignon Montagnac-sur-Auvignon a été mis à jour le 2026-07-13 par OT de l’Albret

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