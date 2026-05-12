Montégut

Fêtes de Montégut

Montégut Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-18

Pendant 4 jours, c’est la Fête à Montégut !

18/06 concours de belote à 21h.

19/06 Moules/Frites à 20h.

20/06 concours de pétanque, Repas Brochettes et concert des Boîtaclous à 22h.

21/06 messe à 9h30 et repas de clôture (couscous) à 12h30.

Inscription aux repas avant le 13/06.

Pendant 4 jours, c’est la Fête à Montégut !

On s’échauffe doucement le 18 Juin à 21h avec un concours de belote. Les choses sérieuses commenceront le 19 Juin à 20h30 avec un repas Moules/Frites. Le 20 Juin, le concours de pétanque ouvrira les festivités du jour suivi d’un Repas Brochettes (coeur et magret de canard) et qui se poursuivra à 22h du concert des Boîtaclous. Dimanche 21 Juin, on se recueille à 9h30 lors de la messe puis on passe à table à 12h30 pour le repas de clôture qui aura au menu du couscous.

Inscrivez-vous pour les repas avant le 13 Juin. .

Montégut 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 71 90 17

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English : Fêtes de Montégut

For 4 days, it’s Fête à Montégut!

18/06: belote competition at 9pm.

19/06: Moules/Frites at 8pm.

20/06: pétanque competition, Brochettes dinner and concert by Les Boîtaclous at 10pm.

21/06: mass at 9:30am and closing meal (couscous) at 12:30pm.

Registration for meals before 13/06.

L’événement Fêtes de Montégut Montégut a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Landes d’Armagnac