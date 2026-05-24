Pardies

Fêtes de Pardies

Comité des fêtes de Pardies Pardies Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05 02:00:00

Date(s) :

2026-06-05

19h Bodega du comité

Restauration sur place. .

Comité des fêtes de Pardies Pardies 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 76 99 24

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English : Fêtes de Pardies

L’événement Fêtes de Pardies Pardies a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Coeur de Béarn