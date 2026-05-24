Fêtes de Pardies Pardies
Fêtes de Pardies Pardies vendredi 5 juin 2026.
Pardies
Fêtes de Pardies
Comité des fêtes de Pardies Pardies Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 02:00:00
Date(s) :
2026-06-05
19h Bodega du comité
Restauration sur place. .
Comité des fêtes de Pardies Pardies 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 76 99 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes de Pardies
L’événement Fêtes de Pardies Pardies a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Pardies (Pyrénées-Atlantiques)
- Concert Les couleurs du temps Pardies 14 juin 2026