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Fêtes de Pardies Pardies

Fêtes de Pardies Pardies

Fêtes de Pardies Pardies vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Comité des fêtes de Pardies

Ville : 64150 Pardies

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Pardies

Fêtes de Pardies

Comité des fêtes de Pardies Pardies Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 02:00:00

Date(s) :
2026-06-05

19h Bodega du comité
Restauration sur place.   .

Comité des fêtes de Pardies Pardies 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 76 99 24 

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English : Fêtes de Pardies

L’événement Fêtes de Pardies Pardies a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Coeur de Béarn

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