Concert Les couleurs du temps Pardies
Concert Les couleurs du temps Pardies dimanche 14 juin 2026.
Pardies
Concert Les couleurs du temps
Eglise Pardies Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Concert dirigé par Séverine Dervaux. .
Eglise Pardies 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 46 72 61
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English : Concert Les couleurs du temps
L’événement Concert Les couleurs du temps Pardies a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Coeur de Béarn