Pardies

Concert Les couleurs du temps

Eglise Pardies Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Concert dirigé par Séverine Dervaux. .

Eglise Pardies 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 46 72 61

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English : Concert Les couleurs du temps

L’événement Concert Les couleurs du temps Pardies a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Coeur de Béarn