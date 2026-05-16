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Concert Les couleurs du temps Pardies

Concert Les couleurs du temps Pardies

Concert Les couleurs du temps Pardies dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 64150 Pardies

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Pardies

Concert Les couleurs du temps

Eglise Pardies Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Concert dirigé par Séverine Dervaux.   .

Eglise Pardies 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 46 72 61 

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English : Concert Les couleurs du temps

L’événement Concert Les couleurs du temps Pardies a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Coeur de Béarn