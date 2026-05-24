Fêtes de Pardies Pardies
Fêtes de Pardies Pardies samedi 6 juin 2026.
Pardies
Fêtes de Pardies
Comité des fêtes de Pardies Pardies Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-06 03:00:00
Date(s) :
2026-06-06
8h Tournoi de pétanque
8h30 Marche au départ du stade annexe
Repas du midi (sur réservation) au menu
Moules frites
Tarte aux pommes
Café et un verre offert.
Menu enfant (jusqu’à 10 ans)
Nuggets frites
Compote
Un verre.
14h Jeux et animations pour enfants au stade annexe
19h Bar du comité sur la place de la poste
22h Spectacle de feu derrière la mairie
23h Bal avec le podium urgence . .
Comité des fêtes de Pardies Pardies 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 76 99 24
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English : Fêtes de Pardies
L’événement Fêtes de Pardies Pardies a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Coeur de Béarn
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