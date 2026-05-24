Pardies

Fêtes de Pardies

Comité des fêtes de Pardies Pardies Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-06 03:00:00

Date(s) :

2026-06-06

8h Tournoi de pétanque

8h30 Marche au départ du stade annexe

Repas du midi (sur réservation) au menu

Moules frites

Tarte aux pommes

Café et un verre offert.

Menu enfant (jusqu’à 10 ans)

Nuggets frites

Compote

Un verre.

14h Jeux et animations pour enfants au stade annexe

19h Bar du comité sur la place de la poste

22h Spectacle de feu derrière la mairie

23h Bal avec le podium urgence . .

Comité des fêtes de Pardies Pardies 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 76 99 24

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English : Fêtes de Pardies

L’événement Fêtes de Pardies Pardies a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Coeur de Béarn