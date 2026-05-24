Fêtes de Pardies Pardies
Fêtes de Pardies Pardies dimanche 7 juin 2026.
Pardies
Fêtes de Pardies
Comité des fêtes de Pardies Pardies Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
10h30 Messe et dépôt de gerbe
11h30 Apéritif offert par la mairie
12h Marché gourmand place de la poste et dégustation de vin blanc
Animations pour enfants
14h Concert du duo Say Yes .
Comité des fêtes de Pardies Pardies 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 76 99 24
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English : Fêtes de Pardies
L’événement Fêtes de Pardies Pardies a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Coeur de Béarn
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