Pardies

Fêtes de Pardies

Comité des fêtes de Pardies Pardies Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

10h30 Messe et dépôt de gerbe

11h30 Apéritif offert par la mairie

12h Marché gourmand place de la poste et dégustation de vin blanc

Animations pour enfants

14h Concert du duo Say Yes .

Comité des fêtes de Pardies Pardies 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 76 99 24

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English : Fêtes de Pardies

L’événement Fêtes de Pardies Pardies a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Coeur de Béarn