Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fêtes de Pardies Pardies

Fêtes de Pardies Pardies

Fêtes de Pardies Pardies dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Comité des fêtes de Pardies

Ville : 64150 Pardies

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Pardies

Fêtes de Pardies

Comité des fêtes de Pardies Pardies Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

10h30 Messe et dépôt de gerbe
11h30 Apéritif offert par la mairie
12h Marché gourmand place de la poste et dégustation de vin blanc
Animations pour enfants
14h Concert du duo Say Yes   .

Comité des fêtes de Pardies Pardies 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 76 99 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes de Pardies

L’événement Fêtes de Pardies Pardies a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Pardies (Pyrénées-Atlantiques)