Fêtes de Pentecôte Castres-Gironde
Fêtes de Pentecôte Castres-Gironde samedi 23 mai 2026.
Castres-Gironde
Fêtes de Pentecôte
Plaine des sports Castres-Gironde Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25
Programme du week-end:
Samedi 23 mai
14h30/16h30 Concours DESSIN (enfants) Gratuit
15h30 Tournoi BOULES CARREES
18h Concours LANCER D’ESPADRILLES Gratuit
19h Apéro offert par Fiest’A Castres + Concert
20h Dîner festif* (menu Sud-Ouest) animé par 2PLAY
Dimanche 24 mai
Vide-grenier
10h Réveil sportif Gratuit
12h Grillades + Concert Be’njane.le.duo
15h Animation Petit Bac Gratuit
Lundi 25 mai
Rallye Découverte Pédestre Gratuit
Départ libre de 10h à 11h
Retour max au stade 12h30
Remise des prix à 13h .
Plaine des sports Castres-Gironde 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine fiestacastres@gmail.com
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English : Fêtes de Pentecôte
L’événement Fêtes de Pentecôte Castres-Gironde a été mis à jour le 2026-05-11 par Sud Bordeaux Tourisme