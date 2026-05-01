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Fêtes de Pentecôte Castres-Gironde

Fêtes de Pentecôte Castres-Gironde

Fêtes de Pentecôte Castres-Gironde samedi 23 mai 2026.

Adresse : Plaine des sports

Ville : 33640 Castres-Gironde

Département : Gironde

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Castres-Gironde

Fêtes de Pentecôte

Plaine des sports Castres-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

Programme du week-end:

Samedi 23 mai
14h30/16h30 Concours DESSIN (enfants) Gratuit
15h30 Tournoi BOULES CARREES
18h Concours LANCER D’ESPADRILLES Gratuit
19h Apéro offert par Fiest’A Castres + Concert
20h Dîner festif* (menu Sud-Ouest) animé par 2PLAY

Dimanche 24 mai
Vide-grenier
10h Réveil sportif Gratuit
12h Grillades + Concert Be’njane.le.duo
15h Animation Petit Bac Gratuit

Lundi 25 mai
Rallye Découverte Pédestre Gratuit
Départ libre de 10h à 11h
Retour max au stade 12h30
Remise des prix à 13h   .

Plaine des sports Castres-Gironde 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine   fiestacastres@gmail.com

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English : Fêtes de Pentecôte

L’événement Fêtes de Pentecôte Castres-Gironde a été mis à jour le 2026-05-11 par Sud Bordeaux Tourisme

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