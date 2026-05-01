Castres-Gironde

Fêtes de Pentecôte

Plaine des sports Castres-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

Programme du week-end:

Samedi 23 mai

14h30/16h30 Concours DESSIN (enfants) Gratuit

15h30 Tournoi BOULES CARREES

18h Concours LANCER D’ESPADRILLES Gratuit

19h Apéro offert par Fiest’A Castres + Concert

20h Dîner festif* (menu Sud-Ouest) animé par 2PLAY

Dimanche 24 mai

Vide-grenier

10h Réveil sportif Gratuit

12h Grillades + Concert Be’njane.le.duo

15h Animation Petit Bac Gratuit

Lundi 25 mai

Rallye Découverte Pédestre Gratuit

Départ libre de 10h à 11h

Retour max au stade 12h30

Remise des prix à 13h .

Plaine des sports Castres-Gironde 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine fiestacastres@gmail.com

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English : Fêtes de Pentecôte

L’événement Fêtes de Pentecôte Castres-Gironde a été mis à jour le 2026-05-11 par Sud Bordeaux Tourisme