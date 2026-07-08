Informations pratiques

Peyrehorade

Fêtes de Peyrehorade

Peyrehorade Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Habillez-vous en vert et blanc et venez profitez des fêtes de Peyrehorade et de ses nombreuses activités ! Au programme manèges et animations pour petits et grands, bandas, concerts et soirées dansantes, repas conviviaux & bodegas, jeux, concours et activités traditionnelles…

Habillez-vous en vert et blanc et venez profitez des fêtes de Peyrehorade.

Au programme vendredi à 18h, Foulées du Coeur; course enfant 1 et 2 kms. Marche et course 5 et 10 kms.Retrait des dossards à partir de 17h aux Halles de Peyrehorade à côté du cinéma; à 18h30, arrivée de la classe en bateau puis remise des clés; à 22h, concert raggae du groupe Xiberoots avec Julie Rouault en 1ère partie; 23h, podium.

Fête foraine l’après midi et braderie des commerçants de Peyrehorade. .

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 20

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English : Fêtes de Peyrehorade

Dress in green and white and come and enjoy Peyrehorade’s festivities and activities! Program to come.

L’événement Fêtes de Peyrehorade Peyrehorade a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pays d’Orthe et Arrigans