Fêtes de Peyrehorade Peyrehorade
samedi 1 août 2026 · Peyrehorade
Informations pratiques
Peyrehorade
Fêtes de Peyrehorade
Peyrehorade Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Habillez-vous en vert et blanc et venez profitez des fêtes de Peyrehorade et de ses nombreuses activités ! Au programme manèges et animations pour petits et grands, bandas, concerts et soirées dansantes, repas conviviaux & bodegas, jeux, concours et activités traditionnelles…
Habillez-vous en vert et blanc et venez profitez des fêtes de Peyrehorade.
Au programme
Samedi à 10h initiation yoga; à 14h30, concours de pétanque; à 14h, atelier peins ton foulard ; à 15h, initiation et exhibition de boxe; à 15h, compétition interne et découverte/initiation; à 15h, Bal musette; à 18h, spectacle comico-taurin; à 21h30, cavalcade chars et musiques; à 23h, podium. Fête foraine l’après midi et braderie des commerçants de Peyrehorade. .
Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 20
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English : Fêtes de Peyrehorade
Dress in green and white and come enjoy the Peyrehorade Festival and its many activities! On the program: rides and entertainment for all ages, bandas, concerts and dance parties, friendly meals & bodegas, games, contests, and traditional activities…
L’événement Fêtes de Peyrehorade Peyrehorade a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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