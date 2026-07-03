Informations pratiques

Peyrehorade

Fêtes de Peyrehorade

Peyrehorade Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Habillez-vous en vert et blanc et venez profitez des fêtes de Peyrehorade et de ses nombreuses activités ! Au programme manèges et animations pour petits et grands, bandas, concerts et soirées dansantes, repas conviviaux & bodegas, jeux, concours et activités traditionnelles…

Habillez-vous en vert et blanc et venez profitez des fêtes de Peyrehorade.

Au programme

Samedi à 10h initiation yoga; à 14h30, concours de pétanque; à 14h, atelier peins ton foulard ; à 15h, initiation et exhibition de boxe; à 15h, compétition interne et découverte/initiation; à 15h, Bal musette; à 18h, spectacle comico-taurin; à 21h30, cavalcade chars et musiques; à 23h, podium. Fête foraine l’après midi et braderie des commerçants de Peyrehorade. .

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 20

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English : Fêtes de Peyrehorade

Dress in green and white and come enjoy the Peyrehorade Festival and its many activities! On the program: rides and entertainment for all ages, bandas, concerts and dance parties, friendly meals & bodegas, games, contests, and traditional activities…

L’événement Fêtes de Peyrehorade Peyrehorade a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays d’Orthe et Arrigans