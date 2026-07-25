Informations pratiques

Aldudes

Fêtes de village animations, repas, jeux intervillages et feu d’artifice

Aldudes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

9h messe avec la clique des Aldudes

10h30 ate jokoa (jeux des oies) avec les Cavalier/ères de Sare

12h apéritif devant l’église avec danses basques et musiciens

13h repas cochon de lait frites

17h30 jeux intervillages

19h talo eta xingar

21h soirée DJ avec DJ Reibax

22h30 feu d’artifice .

Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28

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English : Fêtes de village animations, repas, jeux intervillages et feu d’artifice

L’événement Fêtes de village animations, repas, jeux intervillages et feu d’artifice Aldudes a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque