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Fêtes de village animations, repas, jeux intervillages et feu d’artifice Aldudes

dimanche 9 août 2026 · Aldudes

Fêtes de village animations, repas, jeux intervillages et feu d’artifice Aldudes

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
64430 Aldudes
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Aldudes

Fêtes de village animations, repas, jeux intervillages et feu d’artifice

Aldudes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

9h messe avec la clique des Aldudes
10h30 ate jokoa (jeux des oies) avec les Cavalier/ères de Sare
12h apéritif devant l’église avec danses basques et musiciens
13h repas cochon de lait frites
17h30 jeux intervillages
19h talo eta xingar
21h soirée DJ avec DJ Reibax
22h30 feu d’artifice   .

Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28 

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English : Fêtes de village animations, repas, jeux intervillages et feu d’artifice

L’événement Fêtes de village animations, repas, jeux intervillages et feu d’artifice Aldudes a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque

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