Fêtes de village apéritif animé, zikiro animé et concert Bidarray lundi 13 juillet 2026.

Bidarray

Fêtes de village apéritif animé, zikiro animé et concert

Bidarray Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Fêtes de Bidarray ! Au programme

– 19h apéritif animé par les Gaiteros

– 20h zikiro/méchoui animé par Botakantu et Gaitero

suivi d’un concert du groupe Iratzar Erromeria .

Bidarray 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28

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English : Fêtes de village apéritif animé, zikiro animé et concert

L’événement Fêtes de village apéritif animé, zikiro animé et concert Bidarray a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque