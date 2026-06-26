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Fêtes de village apéritif animé, zikiro animé et concert Bidarray

Fêtes de village apéritif animé, zikiro animé et concert Bidarray

Fêtes de village apéritif animé, zikiro animé et concert Bidarray lundi 13 juillet 2026.

Ville
64780 Bidarray
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Bidarray

Fêtes de village apéritif animé, zikiro animé et concert

Bidarray Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Fêtes de Bidarray ! Au programme
– 19h apéritif animé par les Gaiteros
– 20h zikiro/méchoui animé par Botakantu et Gaitero
suivi d’un concert du groupe Iratzar Erromeria   .

Bidarray 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28 

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English : Fêtes de village apéritif animé, zikiro animé et concert

L’événement Fêtes de village apéritif animé, zikiro animé et concert Bidarray a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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