Fêtes de village apéritif animé, zikiro animé et concert Bidarray
Fêtes de village apéritif animé, zikiro animé et concert Bidarray lundi 13 juillet 2026.
Bidarray
Fêtes de village apéritif animé, zikiro animé et concert
Bidarray Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Fêtes de Bidarray ! Au programme
– 19h apéritif animé par les Gaiteros
– 20h zikiro/méchoui animé par Botakantu et Gaitero
suivi d’un concert du groupe Iratzar Erromeria .
Bidarray 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28
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English : Fêtes de village apéritif animé, zikiro animé et concert
L’événement Fêtes de village apéritif animé, zikiro animé et concert Bidarray a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque