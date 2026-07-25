Informations pratiques

Ispoure

Fêtes de village danse basque, pelote basque, soirée talo animée

Ispoure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 11:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

11h, messe et 12h apéritif offert à la salle communale.

17h, spectacle de danse basque

18h, pelote basque

19h30, soirée talo animée par Kristalak .

Ispoure 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

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English : Fêtes de village danse basque, pelote basque, soirée talo animée

L’événement Fêtes de village danse basque, pelote basque, soirée talo animée Ispoure a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque