Fêtes de village danse basque, pelote basque, soirée talo animée Ispoure
dimanche 9 août 2026 · Ispoure
Informations pratiques
Ispoure
Fêtes de village danse basque, pelote basque, soirée talo animée
Ispoure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
11h, messe et 12h apéritif offert à la salle communale.
17h, spectacle de danse basque
18h, pelote basque
19h30, soirée talo animée par Kristalak .
Ispoure 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57
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English : Fêtes de village danse basque, pelote basque, soirée talo animée
L’événement Fêtes de village danse basque, pelote basque, soirée talo animée Ispoure a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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