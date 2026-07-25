Fêtes de village jeux pour enfants, repas champêtre et bal Aldudes
samedi 8 août 2026 · Aldudes
Informations pratiques
Aldudes
Fêtes de village jeux pour enfants, repas champêtre et bal
Aldudes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
15h jeux pour enfants avec Peinkar et Gaintiar Gazte
20h repas champêtre (chipirons, entrecôte frites, dessert surprise)
00h bal avec Edantza .
Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28
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English : Fêtes de village jeux pour enfants, repas champêtre et bal
L’événement Fêtes de village jeux pour enfants, repas champêtre et bal Aldudes a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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