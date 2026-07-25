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Fêtes de village jeux pour enfants, repas champêtre et bal Aldudes

samedi 8 août 2026 · Aldudes

Fêtes de village jeux pour enfants, repas champêtre et bal Aldudes

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
64430 Aldudes
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Aldudes

Fêtes de village jeux pour enfants, repas champêtre et bal

Aldudes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

15h jeux pour enfants avec Peinkar et Gaintiar Gazte
20h repas champêtre (chipirons, entrecôte frites, dessert surprise)
00h bal avec Edantza   .

Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28 

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English : Fêtes de village jeux pour enfants, repas champêtre et bal

L’événement Fêtes de village jeux pour enfants, repas champêtre et bal Aldudes a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque

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