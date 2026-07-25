Informations pratiques

Aldudes

Fêtes de village jeux pour enfants, repas champêtre et bal

Aldudes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

15h jeux pour enfants avec Peinkar et Gaintiar Gazte

20h repas champêtre (chipirons, entrecôte frites, dessert surprise)

00h bal avec Edantza .

Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28

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English : Fêtes de village jeux pour enfants, repas champêtre et bal

L’événement Fêtes de village jeux pour enfants, repas champêtre et bal Aldudes a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque