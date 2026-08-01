Fêtes de village pelote à bote luze, méchoui entre le pain, concert et bal Ainhice-Mongelos
vendredi 14 août 2026 · Ainhice-Mongelos
Informations pratiques
Ainhice-Mongelos
Fêtes de village pelote à bote luze, méchoui entre le pain, concert et bal
Ainhice-Mongelos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
20h, pelote basque Bote Luze Baigorri et sélection de Lapurdi contre Ainhice-Lacarre et Gamarthe.
21h méchoui entre le pain.
22h, concert avec le groupe Dizkobolo.
Minuit bal avec le groupe Edantza. .
Ainhice-Mongelos 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57
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English : Fêtes de village pelote à bote luze, méchoui entre le pain, concert et bal
L’événement Fêtes de village pelote à bote luze, méchoui entre le pain, concert et bal Ainhice-Mongelos a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque