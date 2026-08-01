Informations pratiques

Ainhice-Mongelos

Fêtes de village pelote à bote luze, méchoui entre le pain, concert et bal

Ainhice-Mongelos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

20h, pelote basque Bote Luze Baigorri et sélection de Lapurdi contre Ainhice-Lacarre et Gamarthe.

21h méchoui entre le pain.

22h, concert avec le groupe Dizkobolo.

Minuit bal avec le groupe Edantza. .

Ainhice-Mongelos 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

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English : Fêtes de village pelote à bote luze, méchoui entre le pain, concert et bal

L’événement Fêtes de village pelote à bote luze, méchoui entre le pain, concert et bal Ainhice-Mongelos a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque