Informations pratiques

Ainhice-Mongelos

Fêtes de village repas des villageois animé, danses basques, talo ta xingar

Ainhice-Mongelos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 12:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

12h, repas des villageois animé par Gamarte Kantuz. 17h, spectacle de danse basque Zarena Zarelako. 19h, soirée talo ta xingar. .

Ainhice-Mongelos 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

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English : Fêtes de village repas des villageois animé, danses basques, talo ta xingar

L’événement Fêtes de village repas des villageois animé, danses basques, talo ta xingar Ainhice-Mongelos a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque