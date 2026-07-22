Informations pratiques

Saint-Étienne-de-Baïgorry

Fêtes de village pelote à pala, apéritif et repas animés, bal

Trinquet Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

18h, finale du tournoi de pelote basque à pala du trinquet.

19h30, apéritif animé avec le groupe Berun taldeak.

20h30, repas debout.

22h, bal avec la txaranga Lapatina .

Trinquet Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28 baigorriko.bestakomitea@gmail.com

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English : Fêtes de village pelote à pala, apéritif et repas animés, bal

L’événement Fêtes de village pelote à pala, apéritif et repas animés, bal Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque