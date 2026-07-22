Fêtes de village pelote à pala, apéritif et repas animés, bal Saint-Étienne-de-Baïgorry
vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Étienne-de-Baïgorry
Informations pratiques
Saint-Étienne-de-Baïgorry
Fêtes de village pelote à pala, apéritif et repas animés, bal
Trinquet Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
18h, finale du tournoi de pelote basque à pala du trinquet.
19h30, apéritif animé avec le groupe Berun taldeak.
20h30, repas debout.
22h, bal avec la txaranga Lapatina .
Trinquet Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28 baigorriko.bestakomitea@gmail.com
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English : Fêtes de village pelote à pala, apéritif et repas animés, bal
L’événement Fêtes de village pelote à pala, apéritif et repas animés, bal Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque
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