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Fêtes de village pelote à pala, apéritif et repas animés, bal Saint-Étienne-de-Baïgorry

vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Étienne-de-Baïgorry

Fêtes de village pelote à pala, apéritif et repas animés, bal Saint-Étienne-de-Baïgorry

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Trinquet
Ville
64430 Saint-Étienne-de-Baïgorry
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Tarif de base plein tarif

Saint-Étienne-de-Baïgorry

Fêtes de village pelote à pala, apéritif et repas animés, bal

Trinquet Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

18h, finale du tournoi de pelote basque à pala du trinquet.
19h30, apéritif animé avec le groupe Berun taldeak.
20h30, repas debout.
22h, bal avec la txaranga Lapatina   .

Trinquet Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28  baigorriko.bestakomitea@gmail.com

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English : Fêtes de village pelote à pala, apéritif et repas animés, bal

L’événement Fêtes de village pelote à pala, apéritif et repas animés, bal Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque

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