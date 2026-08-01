Fêtes de village pelote basque, danses basques et soirée burger Gamarthe
vendredi 7 août 2026 · Gamarthe
Informations pratiques
Gamarthe
Fêtes de village pelote basque, danses basques et soirée burger
Gamarthe Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Fêtes du village de Gamarthe ! Au programme
– 18h30 et 19h30 demi-finales de pelote basque
– 21h danses basques avec le groupe Bunuztar Xoriak
suivi d’une soirée burger .
Gamarthe 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57
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English : Fêtes de village pelote basque, danses basques et soirée burger
L’événement Fêtes de village pelote basque, danses basques et soirée burger Gamarthe a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque