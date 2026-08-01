Informations pratiques

Gamarthe

Fêtes de village pelote basque, danses basques et soirée burger

Gamarthe Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Fêtes du village de Gamarthe ! Au programme

– 18h30 et 19h30 demi-finales de pelote basque

– 21h danses basques avec le groupe Bunuztar Xoriak

suivi d’une soirée burger .

Gamarthe 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

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English : Fêtes de village pelote basque, danses basques et soirée burger

L’événement Fêtes de village pelote basque, danses basques et soirée burger Gamarthe a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque