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AGENDA · Gamarthe

Fêtes de village pelote basque, danses basques et soirée burger Gamarthe

vendredi 7 août 2026 · Gamarthe

Fêtes de village pelote basque, danses basques et soirée burger Gamarthe

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
64220 Gamarthe
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Gamarthe

Fêtes de village pelote basque, danses basques et soirée burger

Gamarthe Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Fêtes du village de Gamarthe ! Au programme
– 18h30 et 19h30 demi-finales de pelote basque
– 21h danses basques avec le groupe Bunuztar Xoriak
suivi d’une soirée burger   .

Gamarthe 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 

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English : Fêtes de village pelote basque, danses basques et soirée burger

L’événement Fêtes de village pelote basque, danses basques et soirée burger Gamarthe a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque

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