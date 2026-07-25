Informations pratiques

Aldudes

Fêtes de village pelote basque, soirée animée moules frites

Aldudes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

17h, finale du tournoi de frontenis et de main nue chez Alfaro.

Apéritif animé par la clique des Aldudes.

20h, soirée animée moules frites avec Kristalak .

Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes de village pelote basque, soirée animée moules frites

L’événement Fêtes de village pelote basque, soirée animée moules frites Aldudes a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque