Fêtes de village pelote basque, soirée animée moules frites Aldudes
vendredi 7 août 2026 · Aldudes
Informations pratiques
Aldudes
Fêtes de village pelote basque, soirée animée moules frites
Aldudes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
17h, finale du tournoi de frontenis et de main nue chez Alfaro.
Apéritif animé par la clique des Aldudes.
20h, soirée animée moules frites avec Kristalak .
Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28
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English : Fêtes de village pelote basque, soirée animée moules frites
L’événement Fêtes de village pelote basque, soirée animée moules frites Aldudes a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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