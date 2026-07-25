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Fêtes de village pelote basque, soirée animée moules frites Aldudes

vendredi 7 août 2026 · Aldudes

Fêtes de village pelote basque, soirée animée moules frites Aldudes

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
64430 Aldudes
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Aldudes

Fêtes de village pelote basque, soirée animée moules frites

Aldudes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

17h, finale du tournoi de frontenis et de main nue chez Alfaro.
Apéritif animé par la clique des Aldudes.
20h, soirée animée moules frites avec Kristalak   .

Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28 

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English : Fêtes de village pelote basque, soirée animée moules frites

L’événement Fêtes de village pelote basque, soirée animée moules frites Aldudes a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque

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