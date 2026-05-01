Aincille

Fêtes de village repas cochon de lait, animé par Begi Beltz

Aincille Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

21h, repas cochon de lait, animé par le groupe Begi Beltz.

Vente de places sur place à partir de 20h .

Aincille 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

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English : Fêtes de village repas cochon de lait, animé par Begi Beltz

L’événement Fêtes de village repas cochon de lait, animé par Begi Beltz Aincille a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque