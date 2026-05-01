Fêtes de village repas cochon de lait, animé par Begi Beltz Aincille
Fêtes de village repas cochon de lait, animé par Begi Beltz Aincille samedi 16 mai 2026.
Aincille
Fêtes de village repas cochon de lait, animé par Begi Beltz
Aincille Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
21h, repas cochon de lait, animé par le groupe Begi Beltz.
Vente de places sur place à partir de 20h .
Aincille 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57
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English : Fêtes de village repas cochon de lait, animé par Begi Beltz
L’événement Fêtes de village repas cochon de lait, animé par Begi Beltz Aincille a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque