Informations pratiques

Le Thou

Fêtes des associations

Champ de foire Le Thou Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez faire la fête avec les associations d’Ardillières, Ballon, Ciré d’Aunis, Forges, Landrais et le Thou.

Retrouvez de nombreuses associations de sport, loisirs, culture, bien-être, art et entraide.

Restauration sur place.

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Champ de foire Le Thou 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 35 51 58

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English :

Come celebrate with the community organizations from Ardillières, Ballon, Cœur d’Aunis, Forges, Landrais, and Le Thou.

Meet many organizations dedicated to sports, recreation, culture, wellness, art, and mutual aid.

Food available on site.

L’événement Fêtes des associations Le Thou a été mis à jour le 2026-08-03 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin