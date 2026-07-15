Fêtes des Barthes École des Barthes Saint-Martin-de-Seignanx

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Seignanx

Fêtes des Barthes

École des Barthes Route de la Téoulère Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Retrouvez-nous le samedi 25 juillet dès 9h pour les traditionnelles Fêtes des Barthes. C’est une occasion de découvrir cette belle réserve naturelle que sont les Barthes et l’Adour.

Réunissez-vous autour d’un apéritif animé par le groupe ABESTI TALDEA à 19h30 suivi d’un repas du comité des fêtes à 20h30 animé par le groupe ABESTI TALDEA. Bal avec DJ Comité à 22h30.

Menu Salade landaise, Chipirons à la plancha / Pommes de terre rissolées, Fromage, Profiteroles au chocolat, Vin / Café. Salade landaise, Nuggets / Frites, Glace.

Infos et réservations repas 07 88 16 94 65 ou sur HelloAsso (par SMS ou Appel). .

École des Barthes Route de la Téoulère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 16 94 65

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English : Fêtes des Barthes

L’événement Fêtes des Barthes Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Seignanx