Fêtes des Barthes École des Barthes Saint-Martin-de-Seignanx
samedi 25 juillet 2026 · École des Barthes · Saint-Martin-de-Seignanx
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Seignanx
Fêtes des Barthes
École des Barthes Route de la Téoulère Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Retrouvez-nous le samedi 25 juillet dès 9h pour les traditionnelles Fêtes des Barthes. C’est une occasion de découvrir cette belle réserve naturelle que sont les Barthes et l’Adour.
Réunissez-vous autour d’un apéritif animé par le groupe ABESTI TALDEA à 19h30 suivi d’un repas du comité des fêtes à 20h30 animé par le groupe ABESTI TALDEA. Bal avec DJ Comité à 22h30.
Menu Salade landaise, Chipirons à la plancha / Pommes de terre rissolées, Fromage, Profiteroles au chocolat, Vin / Café. Salade landaise, Nuggets / Frites, Glace.
Infos et réservations repas 07 88 16 94 65 ou sur HelloAsso (par SMS ou Appel). .
École des Barthes Route de la Téoulère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 16 94 65
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English : Fêtes des Barthes
L’événement Fêtes des Barthes Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Seignanx
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