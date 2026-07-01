Les mardis de l’été | Concert Wouhou Disco Band Rue de Gascogne Saint-Martin-de-Seignanx
mardi 21 juillet 2026 · Rue de Gascogne · Saint-Martin-de-Seignanx
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Seignanx
Les mardis de l’été | Concert Wouhou Disco Band
Rue de Gascogne Parc Maisonnave Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21 22:00:00
Date(s) :
2026-07-21
La Ville de Saint-Martin de Seignanx revient avec les mardis de l’été avec deux concerts ! Ils prendront place sur la scène du Parc Maisonnave. Venez profiter du théâtre de verdure, pour un pique-nique, une danse ou juste pour profiter en famille ou entre amis d’une pause musicale.
Rendez-vous à 20h30 pour le concert Wouhou Disco Band proposée par l’association la Locomotive, préparez-vous à vibrer, danser, chanter et revivre les plus belles heures du disco avec le groupe.
Gratuit, ouvert à tous.
Food truck sur place. .
Rue de Gascogne Parc Maisonnave Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 60 60 mairie@saintmartindeseignanx.fr
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English : Les mardis de l’été | Concert Wouhou Disco Band
L’événement Les mardis de l’été | Concert Wouhou Disco Band Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Seignanx
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