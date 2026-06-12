Pique-nique républicain Rue de Gascogne Saint-Martin-de-Seignanx
Pique-nique républicain Rue de Gascogne Saint-Martin-de-Seignanx mardi 14 juillet 2026.
Saint-Martin-de-Seignanx
Pique-nique républicain
Rue de Gascogne Parc Maisonnave Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14 15:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Rendez-vous au Parc Maisonnave pour un pique-nique géant à l’occasion de la Fête nationale. Chacun pourra apporter son pique nique pour un déjeuner sur l’herbe improvisé et assister ensuite au concert du groupe les gueules de bois qui enflammera le Parc avec son énergie communicative !
Pot républicain offert par la municipalité Stand sucré sur place.
RDV de 12h à 15h. .
Rue de Gascogne Parc Maisonnave Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 60 00
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English : Pique-nique républicain
L’événement Pique-nique républicain Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Seignanx
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