Théâtre Coulisses & Capulet Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx

Saint-Martin-de-Seignanx

Théâtre Coulisses & Capulet

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Les Moyennes Petites Scènes, une troupe venue de l’Ain, vous présentera une pièce de sa création Coulisses et Capulet.

Une pièce à ne pas manquer pour passer un moment décalé, plein de fous rires, tout en soutenant une belle cause la prestation sera au chapeau et tous les bénéfices seront reversés à l’association Ede Ayiti.

Que se passe-t-il quand notre troupe d’ados décident de s’attaquer à Roméo et Juliette ? Entre acteurs dépassés, textes oubliés, décors capricieux et situations absurdes, le théâtre dans le théâtre vire rapidement au chaos le plus total. Drôle et inattendue, cette aventure vous entraîne dans les travers irrésistibles du spectacle vivant — et encore plus dans ses ratés. Vous ne verrez plus jamais Roméo et Juliette de la même manière… et c’est tant mieux !

RDV à 20h30. .

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine edeayiti40@gmail.com

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English : Théâtre Coulisses & Capulet

L’événement Théâtre Coulisses & Capulet Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Seignanx