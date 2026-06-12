25 ans de la Banda Bonga Stade Goni Saint-Martin-de-Seignanx

Saint-Martin-de-Seignanx

25 ans de la Banda Bonga

Stade Goni Allée de Lasmoulis Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Pour célébrer cet anniversaire, la banda ouvrira les festivités à partir de 19h.

La soirée se poursuivra ensuite avec l’animation de deux groupes

Les Incognitos, qui nous ont déjà accompagnés par le passé, sont une célèbre formation musicale de rue aux sonorités cuivrées.

Les Joselontxos Txaranga, une txaranga venue tout droit de Saint-Sébastien, composée de 11 musiciens, apporteront toute l’énergie et la convivialité.

Cette soirée promet d’être un moment festif et convivial placé sous le signe de la musique et du partage.

Gratuit Restauration taloak & frites Buvette. .

Stade Goni Allée de Lasmoulis Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 25 ans de la Banda Bonga

L’événement 25 ans de la Banda Bonga Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Seignanx