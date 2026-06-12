25 ans de la Banda Bonga Stade Goni Saint-Martin-de-Seignanx
25 ans de la Banda Bonga Stade Goni Saint-Martin-de-Seignanx samedi 11 juillet 2026.
Saint-Martin-de-Seignanx
25 ans de la Banda Bonga
Stade Goni Allée de Lasmoulis Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Pour célébrer cet anniversaire, la banda ouvrira les festivités à partir de 19h.
La soirée se poursuivra ensuite avec l’animation de deux groupes
Les Incognitos, qui nous ont déjà accompagnés par le passé, sont une célèbre formation musicale de rue aux sonorités cuivrées.
Les Joselontxos Txaranga, une txaranga venue tout droit de Saint-Sébastien, composée de 11 musiciens, apporteront toute l’énergie et la convivialité.
Cette soirée promet d’être un moment festif et convivial placé sous le signe de la musique et du partage.
Gratuit Restauration taloak & frites Buvette. .
Stade Goni Allée de Lasmoulis Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 25 ans de la Banda Bonga
L’événement 25 ans de la Banda Bonga Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Seignanx
À voir aussi à Saint-Martin-de-Seignanx (Landes)
- Visite des rives du lac d’Yrieux CPIE Saint-Martin-de-Seignanx 17 juin 2026
- Instant Gaming Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx 18 juin 2026
- Rencontre Démocratie participative Espace Gaston Larrieu Saint-Martin-de-Seignanx 19 juin 2026
- Spectacle de danse Poussières d’étoiles Place Jean-Philippe Rameau Saint-Martin-de-Seignanx 19 juin 2026
- Spectacle de danse Poussières d’étoiles Place Jean-Philippe Rameau Saint-Martin-de-Seignanx 20 juin 2026