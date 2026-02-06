Fêtes des Blés à Equemauville Stade Raymonde Ricroch Équemauville

Informations pratiques

Équemauville

Fêtes des Blés à Equemauville

Stade Raymonde Ricroch Allée de l’Arguillère Équemauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Fête de village conviviale avec de nombreuses activités

Le Comité des Fêtes d’Équemauville organise la 54e Fête des Blés les samedi 22 et dimanche 23 août 2026. Durant tout le week-end, habitants et visiteurs pourront profiter de nombreuses animations festives, rurales et familiales.

Le samedi 22 août, une exposition de voitures anciennes et sportives se tiendra dès 14 h sur la Place de l’Amitié, suivie de la Messe des Blés à 18 h en l’église Saint-Pierre. La soirée se poursuivra au stade Raymonde Ricroch avec un repas moules-frites sur réservation, animé par un DJ, avant une retraite aux flambeaux et un grand feu d’artifice.

Le dimanche 23 août, la fête reprendra dès 10 h avec un marché artisanal, un repas champêtre, le traditionnel loto-bouse et un défilé de chars. Le public pourra également assister à un spectacle équestre d’Elisa Laville et à une démonstration de sculpture sur bois de Denis Clerc, champion de France en 2003 et 2004, puis vice-champion d’Europe en 2006.

De nombreuses animations, jeux, attractions foraines et une buvette seront proposés tout au long de la journée.

Le repas moules-frites est proposé à 17 € pour les adultes et 8 € pour les enfants. Réservations via HelloAsso ou par courriel .

Stade Raymonde Ricroch Allée de l’Arguillère Équemauville 14600 Calvados Normandie +33 6 45 26 02 47 comitefetesequemauville@gmail.com

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English : Fêtes des Blés à Equemauville

Friendly village festival with many activities

L’événement Fêtes des Blés à Equemauville Équemauville a été mis à jour le 2026-07-15 par Calvados Attractivité