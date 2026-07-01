Fêtes des Filhols les 3, 4 et 5 juillet, Les Filhols, Villemur-sur-Tarn

Informations pratiques

Fêtes des Filhols les 3, 4 et 5 juillet 3 – 5 juillet Les Filhols Haute-Garonne

Entrée libre, repas sur réservation: samedi 4 juillet au soir: adulte 22€ et enfant de 5 à 12 ans 10€, dimanche 5 juillet au soir: adulte 15€ et enfant de 5 à 12 ans 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-05T14:30:00+02:00 – 2026-07-05T23:30:00+02:00

Trois jours de fête, de musique et de partage! la Fête des Filhols vous promet un week-end rempli d’animations, de convivialité et de moments inoubliables. on vous attend nombreux!

Les inscriptions aux repas se font au magasin « Art et Couleurs », 4 rue de la République à Villemur-sur-Tarn. ATTENTION, place limitées!

Les Filhols Rue de la Miqueloune Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie

Toute l’équipe du Comité des Fêtes des Filhols est prête à vous accueillir pour ce week-end de festivités. fête Villemur