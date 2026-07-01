Partir en livre : les petits et grands héros, Jardin Public, Villemur-sur-Tarn
mercredi 8 juillet 2026 · Jardin Public · Villemur-sur-Tarn
Informations pratiques
Partir en livre : les petits et grands héros Mercredi 8 juillet, 10h00 Jardin Public Haute-Garonne
Gratuit – Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T12:30:00+02:00
Jardin Public Rue pierre marchet 31340 Villemur sur Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « medaithequedevillemur@mairie-villemur-sur-tarn.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.34.27.30.00 »}]
Kamishibaï, lecture d’albums, jeux de société, memory spécial héros, puzzle participatif et photo Booth (deviens un super héros) lecture jeux de société
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