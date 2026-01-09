Fêtes des fleurs Visite guidée les secrets révélés de l’Eglise Saint-Martin de Arces Rendez-vous devant l’Église Arces

Fêtes des fleurs Visite guidée les secrets révélés de l’Eglise Saint-Martin de Arces

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

plus de 6 ans

Visite guidée de l’Église d’Arces avec Mallaury, chargée de mission patrimoine.

Rendez-vous devant l’Église 1 chemin de l’Église Arces 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

English :

Guided tour of the Church of Arces with Mallaury, heritage officer.

