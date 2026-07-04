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Fêtes des patates Accous

samedi 22 août 2026 · Accous

Fêtes des patates Accous

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Ancienne colonies GMSL
Ville
64490 Accous
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Accous

Fêtes des patates

Ancienne colonies GMSL Accous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Le comité des fêtes d’Accous organise la fête des patates !
Course aux vachettes et soirée tapas.   .

Ancienne colonies GMSL Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 31 04 98 

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English : Fêtes des patates

L’événement Fêtes des patates Accous a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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