Informations pratiques

Accous

Fêtes des patates

Ancienne colonies GMSL Accous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le comité des fêtes d’Accous organise la fête des patates !

Course aux vachettes et soirée tapas. .

Ancienne colonies GMSL Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 31 04 98

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English : Fêtes des patates

L’événement Fêtes des patates Accous a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn