Spectacle de flamenco Accous
samedi 29 août 2026 · Accous
Informations pratiques
Accous
Spectacle de flamenco
Salle des fêtes Accous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Laissez vous emporter par la passion et l’énergie du flamenco. Un spectacle vibrant où danse, chant et musique vous invitent à partager émotions, passions et convivialité. .
Salle des fêtes Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 92 60 11 festivalflamencoaccous@gmail.com
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English : Spectacle de flamenco
L’événement Spectacle de flamenco Accous a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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