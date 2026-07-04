Informations pratiques

Accous

Spectacle de flamenco

Salle des fêtes Accous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Laissez vous emporter par la passion et l’énergie du flamenco. Un spectacle vibrant où danse, chant et musique vous invitent à partager émotions, passions et convivialité. .

Salle des fêtes Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 92 60 11 festivalflamencoaccous@gmail.com

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English : Spectacle de flamenco

L’événement Spectacle de flamenco Accous a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn