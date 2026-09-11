Fêtes d’Ibarron Quartier Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Saint-Pée-sur-Nivelle

Fêtes d’Ibarron

Quartier Ibarron Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25 23:30:00

Date(s) :

2026-09-25

18h30 Départ de la Xerri ttikiko trail, 7.5 Km de course à pied sur les hauteurs d’Ibarron. Inscription au 06.15.73.39.80, 10€ par personne.

19h00 Tournois de Mus à la ferme Inharria.

Inscriptions au 06.47.82.80.17 ou sur place à partir de 18h00 selon le nombre de places restantes, 20€ par équipe.

Buvette et taloa. .

Quartier Ibarron Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 73 39 80

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English : Fêtes d’Ibarron

L’événement Fêtes d’Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque