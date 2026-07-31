Forum des associations 2026 Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle
samedi 5 septembre 2026 · Place Xan Ithourria · Saint-Pée-sur-Nivelle
Informations pratiques
Saint-Pée-sur-Nivelle
Forum des associations 2026
Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00
Date(s) :
2026-09-05
L’occasion de découvrir une multitude d’associations locales animation, culture, environnement, social, sport et loisirs. Un évènement à inscrire dans vos agendas et à ne pas manquer si vous souhaitez faire le plein d’informations sur vos futures activités de la rentrée ! .
Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
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English : Forum des associations 2026
L’événement Forum des associations 2026 Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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